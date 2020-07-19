Лондон попросил Токио помочь построить сеть 5G

Правительство Великобритании обратилось к Японии с просьбой помочь построить британские сети 5G без участия Huawei Technologies. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на японское издание Nikkei.

Отмечается, что в качестве потенциальных альтернативных поставщиков британские власти назвали NEC Corp и Fujitsu Ltd.

По данным источника Nikkei, встреча представителей правительства Великобритании с японскими коллегами состоялась 16 июля, то есть через два дня после того, как министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Дауден сообщил, что правительство королевства планирует отказаться от оборудования китайской компании Huawei в сетях 5G.