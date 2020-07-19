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Британские ученые выделили шесть форм коронавируса 

Газета.Ru 14 минут назад
Названы шесть форм коронавируса
Фото: globallookpress.com
Ученые Королевского колледжа Лондона заявили, что существует шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, передает Sky News.
Исследователи отметили, что каждая форма отличается друг от друга симптомами и позволяет определить риск развития серьезных осложнений.
Люди с первыми и вторыми формами, которые ученые называют "гриппоподобными", имеют головную боль, возможную, потерю обоняния, кашель, боль в горле. Если при первой группе, могут быть также и мышечные боли, боли в груди, но отсутствовать лихорадка, то при второй группе, вероятна, хрипота, лихорадка и потеря аппетита.
Третья форма ("желудочно-кишечная"), означает, что коронавирус влияет появление диареи, потерю аппетита, боли в груди. При этом при такой форме отсутствует кашель.
У людей четвертой группы ("усталость") следующие симптомы: головная боль, потеря обоняния, кашель, лихорадка, хрипота, боль в груди и постоянное недомогание и усталость.
Пятую и шестую форму ученые считают тяжелыми случаями. Пятую они называют "спутанность сознания". Эта форма характеризуется головными болями, отсутствием обоняния и аппетита, наличием кашля, лихорадки, болей в горле и груди, усталости, хрипоты и спутанности сознания.
Заключительная форма — шестая (или "дыхательная") отличается головной болью, лихорадкой, отсутствием обоняния и аппетита, наличием диареи, одышки, болей в животе, горле и груди. Кроме того, имеется спутанность сознания, мышечные боли и хрипота.
Британские эксперты уверены, что их исследование станет прорывом в изучении COVID-19 и окажет серьезное влияние на лечение людей в случае новой волны инфекции.
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Наука и техника , Наука , Sky News
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