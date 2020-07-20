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Доктор Мясников назвал лекарства для защиты от коронавируса 

News.ru и ещё 2 39 минут назад
Мясников назвал лекарства для защиты от коронавируса
Фото: facebook.com/drmyasnikov
Телеведущий Александр Мясников рассказал, какие препараты могут служить профилактикой коронавируса у групп с факторами риска до получения вакцины.
По его словам, мощным оружием являются моноклональные антитела. Они представляют собой новый класс лекарств, уже применяемых в клинической практике.
Антитела — важнейшая часть нашего приобретённого иммунитета. В ответ на инфекцию или какое-то ещё чуждое нам внедрение наши лимфоциты начинают вырабатывать массу специфических белков-антител. Но как телята от разных коров, хоть и одной породы, отличаются друг от друга, так и все эти антитела немного разные, — рассказал Мясников в своём Telegram-канале.
Он добавил, что препараты для профилактики COVID-19 заканчиваются на «маб» («монокл анти боди») — Тозилисумаб, Рамизисумаб, Эмисизумаб. Они эффективные в группах риска для предотвращения тяжёлого течения болезни, хотя и дорогие.
Ранее NEWS.ru сообщал, что клинические испытания российской вакцины против COVID-19, разработанной с участием Минобороны РФ, завешаются. Последняя группа из 20 добровольцев 20 июля покинет Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. Учёные ещё будут анализировать полученные результаты испытаний и составлять итоговые отчёты. Однако уже известно, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены антитела к COVID-19. Компоненты вакцины безопасны и хорошо переносятся.
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Наука и техника , Другое , Александр Мясников , Министерство обороны
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