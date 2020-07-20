Мясников назвал лекарства для защиты от коронавируса

Телеведущий Александр Мясников рассказал, какие препараты могут служить профилактикой коронавируса у групп с факторами риска до получения вакцины.

По его словам, мощным оружием являются моноклональные антитела. Они представляют собой новый класс лекарств, уже применяемых в клинической практике.

Антитела — важнейшая часть нашего приобретённого иммунитета. В ответ на инфекцию или какое-то ещё чуждое нам внедрение наши лимфоциты начинают вырабатывать массу специфических белков-антител. Но как телята от разных коров, хоть и одной породы, отличаются друг от друга, так и все эти антитела немного разные, — рассказал Мясников в своём Telegram-канале.

Он добавил, что препараты для профилактики COVID-19 заканчиваются на «маб» («монокл анти боди») — Тозилисумаб, Рамизисумаб, Эмисизумаб. Они эффективные в группах риска для предотвращения тяжёлого течения болезни, хотя и дорогие.