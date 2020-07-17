Вакцина РФ против COVID-19 может стать первой в мире

«Мы считаем, что это будет так. Три финалиста: российская вакцина, оксфордская вакцина и китайская вакцина», — сказал Дмитриев.

По его словам, он на себе испробовал российскую вакцину. Её результат оказался очень эффективным, а побочные эффекты отсутствовали.