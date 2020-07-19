На Земле появится новый океан. Он возникнет на месте разломанного пополам африканского материка. Так считают учёные, проанализировавшие движение тектонических плит в Африке, сообщает NBC News.

Исследователи пришли к выводу, что тектонические плиты, которые формируют Африку, расходятся со скоростью до 1,2 см за один год.

Через 5-10 млн лет они разорвутся на части, и между ними образуется новый водный бассейн.

Ранее аналогичным образом образовались Красное море и Аденский залив — вследствие расхождения африканской и арабской тектонических плит

Сейчас учёные набюлюдают на поверхности Африки длинную 56-километровую трещину. Её обнаружили в 2005 году.

Это происходит в районе долины Афар в Эфиопии. Аравийская, Нубийская и Сомалийская тектонические плиты постепенно отходят друг от друга, создавая огромный разрыв и медленно формируя новый океан.

«Мы видим, что океаническая кора начинает формироваться, потому что она значительно отличается от континентальной коры по своему составу и плотности», — заявил Кристофер Мур, представитель Университета Лидса.

Ученые говорят, что с помощью GPS— измерений можно измерить скорость движения коры до нескольких миллиметров в год. Это помогает понять, что происходит под поверхностью.

На сегодня геологам известно, что тектонические плиты Земли постоянно движутся, но ученые до сих пор не знают, что именно отталкивает их друг от друга.