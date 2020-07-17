Россиянин снял пролетающую раз в 7 тысяч лет комету

Житель Ямала Сергей Галко приехал в Тюмень и снял на камеру комету NEOWISE, которая пролетает над Землей раз в 7 тысяч лет. Об этом сообщает издание N24.RU.

По словам фотографа, чтобы разглядеть комету, нужен бинокль или подзорная труба, однако он для съемки использовал объектив с десятикратным зумом.

Издание отмечает, что NEOWISE — это самая яркая комета, которую удалось обнаружить за последние годы. На минимальном расстоянии от Земли она будет пролетать 23 июля, а после этого — только через 7 тысяч лет.

Ранее комету NEOWISE сфотографировал российский космонавт Иван Вагнер, находящийся в настоящее время на Международной космической станции (МКС). «Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции!» — подписал он снимок.