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Ракету для запуска миссии Китая на Марс доставили на стартовую площадку 

Вечерняя Москва и ещё 4 2 часа назад
В Китае подготовили ракету для запуска миссии на Марс
Фото: Вечерняя Москва
На стартовую площадку космодрома Вэньчан, расположенную на острове Хайнань, доставили ракету-носитель «Чанчжэн-5» («Великий поход — 5»). Об этом Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) сообщила в пятницу утром, 17 июля.
В период со второй половины июля и до первой половины августа планируется запустить ракету в космос в рамках осуществления первой миссии КНР по исследованию Марса с помощью зонда «Тяньвэнь-1» («Вопросы к небу — 1»).
По данным местных СМИ, ракету могут вывести на переходную орбиту Земли и Марса уже через неделю — 23 июля. Согласно предварительным расчетам, зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности красной планеты. В случае успеха миссии он передаст собранные сведения на Землю в 2021 году.
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Наука и техника , Жизнь на Марсе , Китай , Хайнань
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