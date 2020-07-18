В Китае подготовили ракету для запуска миссии на Марс

На стартовую площадку космодрома Вэньчан, расположенную на острове Хайнань , доставили ракету-носитель «Чанчжэн-5» («Великий поход — 5»). Об этом Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) сообщила в пятницу утром, 17 июля.

В период со второй половины июля и до первой половины августа планируется запустить ракету в космос в рамках осуществления первой миссии КНР по исследованию Марса с помощью зонда «Тяньвэнь-1» («Вопросы к небу — 1»).

По данным местных СМИ, ракету могут вывести на переходную орбиту Земли и Марса уже через неделю — 23 июля. Согласно предварительным расчетам, зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности красной планеты. В случае успеха миссии он передаст собранные сведения на Землю в 2021 году.