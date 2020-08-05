Три ракеты "Протон" возвращены в Москву на ремонт

При этом одна из трех ракет уже прошла комплекс ремонтных мероприятий. Она была направлена обратно на Байконур. По информации пресс-службы, на отремонтированной ракете были успешно запущены телекоммуникационные спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103".