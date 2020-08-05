Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Три ракеты "Протон" возвращены в Москву на ремонт

Москва24иещё 5
4 часа назад
Комментарии
Дефектные ракеты-носители "Протон-М" были возвращены с космодрома Байконур в Москву для ремонта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".
Три ракеты "Протон" возвращены в Москву на ремонт
Фото: ITAR-TASS/Григорий Сысоев ITAR-TASS/Григорий Сысоев
Известно, что в ракетах ранее были обнаружены бракованные комплектующие 2015–2016 годов производства.
"Все ракеты-носители "Протон-М", у которых на Байконуре были выявлены дефекты, находятся на заводе в Москве", – подтвердили в "Роскосмосе".
При этом одна из трех ракет уже прошла комплекс ремонтных мероприятий. Она была направлена обратно на Байконур. По информации пресс-службы, на отремонтированной ракете были успешно запущены телекоммуникационные спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103".
Ранее запуск ракеты "Протон-М" был отложен из-за дополнительных проверок. При этом причина проверок не раскрывалась.
Позднее запуск ракеты состоялся. Сообщалось, что данный полет станет самым продолжительным в истории "Протона".
Комментарии
Наука и техника,Роскосмос,РИА Новости,Байконур,Москва
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress