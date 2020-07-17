В СК раскрыли обстоятельства расстрела царской семьи

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Cтарший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова рассказала ход расследования дела об убийстве царской семьи Романовых. Об этом в канун 102-й годовщины их смерти сообщается на сайте ведомства.

СК удалось исключить некоторые версии, которые касаются расстрела.

Так, следователи опровергают утверждения некоторых исследователей о том, что в маленькой комнате, где произошло убийство семьи, не могли разместиться одиннадцать потерпевших и других участников страшных событий.

— В помещении, размеры которого совпадают с комнатой в подвале Ипатьевского дома, были воспроизведены обстановка и обстоятельства расстрела Николая II, его семьи и близких, — рассказала Молодцова.

В ходе другого эксперимента следователи опровергли версию, что тела убитых уничтожали при помощи серной кислоты и огня.

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