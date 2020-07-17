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СК реконструировал события в комнате, где убили семью Романовых 

Вечерняя Москва и ещё 5 3 часа назад
В СК раскрыли обстоятельства расстрела царской семьи
Фото: Вечерняя Москва
Cтарший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова рассказала ход расследования дела об убийстве царской семьи Романовых. Об этом в канун 102-й годовщины их смерти сообщается на сайте ведомства.
СК удалось исключить некоторые версии, которые касаются расстрела.
Так, следователи опровергают утверждения некоторых исследователей о том, что в маленькой комнате, где произошло убийство семьи, не могли разместиться одиннадцать потерпевших и других участников страшных событий.
— В помещении, размеры которого совпадают с комнатой в подвале Ипатьевского дома, были воспроизведены обстановка и обстоятельства расстрела Николая II, его семьи и близких, — рассказала Молодцова.
В ходе другого эксперимента следователи опровергли версию, что тела убитых уничтожали при помощи серной кислоты и огня.
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Наука и техника , Марина Молодцова , Николай II , СКР
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