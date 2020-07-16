Ученые обнаружили «невидимых» глубоководных рыб 

Океанологи обнаружили 16 видов глубоководных рыб с угольно-черной кожей. Структура клеток их кожи отражает всего 0,04% падающего на нее света, сообщает Current Biology.

Океанолог из Смитсоновского музея естественной истории и один из авторов исследования Карен Осборн рассказала, что эти рыбы изобрели очень тонкую и очень эффективную ловушку для света. По словам специалиста, когда свет падает на ее поверхность, он исчезает бесследно.

Во время исследования Мексиканского залива и Тихого океана океанологам удалось открыть еще более интересный пример подобного природного оптического метаматериала.

«Несмотря на то, что наши камеры очень продвинутые, мне никак не удавалось расположить источники света и сфотографировать рыб так, чтобы можно было рассмотреть мелкие детали на фотографиях. Все это выглядело так, как будто эти обитатели глубин засасывали в себя весь свет», — отметила Осборн.

Способность этих рыб повышает шансы на выживание. Так, их, например, могут не заметить потенциальные хищники.

Кроме того, изучение структуры их пигментных клеток поможет инженерам и физикам создать более дешевые и долговечные альтернативы для сложно устроенных светопоглощающих метаматериалов.