Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые обнаружили «невидимых» глубоководных рыб 

Мир24 25 минут назад
Ученые обнаружили «невидимых» глубоководных рыб
Фото: Mir24.tv / Андросова Мария
Океанологи обнаружили 16 видов глубоководных рыб с угольно-черной кожей. Структура клеток их кожи отражает всего 0,04% падающего на нее света, сообщает Current Biology.
Океанолог из Смитсоновского музея естественной истории и один из авторов исследования Карен Осборн рассказала, что эти рыбы изобрели очень тонкую и очень эффективную ловушку для света. По словам специалиста, когда свет падает на ее поверхность, он исчезает бесследно.
Во время исследования Мексиканского залива и Тихого океана океанологам удалось открыть еще более интересный пример подобного природного оптического метаматериала.
«Несмотря на то, что наши камеры очень продвинутые, мне никак не удавалось расположить источники света и сфотографировать рыб так, чтобы можно было рассмотреть мелкие детали на фотографиях. Все это выглядело так, как будто эти обитатели глубин засасывали в себя весь свет», — отметила Осборн.
Способность этих рыб повышает шансы на выживание. Так, их, например, могут не заметить потенциальные хищники.
Кроме того, изучение структуры их пигментных клеток поможет инженерам и физикам создать более дешевые и долговечные альтернативы для сложно устроенных светопоглощающих метаматериалов.
Видео дня. Ивлеева подарила мужу часы по цене квартиры в Москве
Мир24: последние новости
Немецкие ученые создали самое тонкое в мире зеркало Немецкие ученые создали самое тонкое в мире зеркало Ученые придумали способ получать целлюлозу без древесины Ученые придумали способ получать целлюлозу без древесины Ученые подсчитали количество мыслей в голове человека за день Ученые подсчитали количество мыслей в голове человека за день
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Похоже на начало арабской весны»
«Похоже на начало арабской весны»
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Россия готовит для США «неприятный сюрприз» в Крыму
Россия готовит для США «неприятный сюрприз» в Крыму
«Русский — язык животных»
«Русский — язык животных»
Видео
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
00:56
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
Происшествия
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
00:55
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
Политика В мире
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
00:35
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
Наука и техника
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
01:57
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
Происшествия США
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
01:30
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
Происшествия
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
00:59
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
Происшествия
Появилось видео спасения тонущего подростка
04:32
Появилось видео спасения тонущего подростка
Происшествия
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
03:50
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
Общество
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
00:59
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
Общество
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
02:21
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение