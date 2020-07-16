Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые уточнили возраст окончания формирования Луны 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Ученые уточнили возраст окончания формирования Луны
Фото: РИА Новости
Учёные уточнили возраст окончания формирования Луны, она сформировалась на 100 миллионов лет позже, чем предполагалось, рассказал в ходе онлайн выступления на международной молодежной научной школе "Исследование космоса: теория и практика", проводимой МГТУ имени Баумана совместно с "Роскосмосом", научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.
"Сейчас ведется много расчётов, много споров. И всё лучше мы понимаем это интереснейшее время. Буквально несколько дней назад вышла очень интересная статья, которая оценила время, за которое верхняя кора Луны, которая представляла собой океан, застыла. Оказалось, это время дольше, чем ученые представляли раньше. Луна помолодела примерно на сотню миллионов лет. И теперь самая строгая оценка, что Луна сформировалась 4 миллиарда 425 миллионов лет назад", — сказал он.
Согласно приведенным Зеленым данным, такой вывод сделали ученые Университета Мюнстера в Германии. Они выяснили, что для полного затвердевания поверхности Луны потребовались 200 миллионов лет, а не 35 миллионов лет, как считалось раньше.
Учёный напомнил, что существует две версии образования Луны — формирование вместе с Землей из общего протопланетного диска или после столкновения Земли с планетой Тейя, размером с Марс.
Видео дня. Ивлеева подарила мужу часы по цене квартиры в Москве
Последние новости
Что сказал Фургал о массовых акциях в свою поддержку Что сказал Фургал о массовых акциях в свою поддержку В России ответили на угрозы США В России ответили на угрозы США Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Комментарии
Наука и техника , Наука , Технологии , Лев Зеленый , Роскосмос , МГТУ им. Баумана , РАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Похоже на начало арабской весны»
«Похоже на начало арабской весны»
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Россия готовит для США «неприятный сюрприз» в Крыму
Россия готовит для США «неприятный сюрприз» в Крыму
Видео
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
00:56
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
Происшествия
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
00:55
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
Политика В мире
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
00:35
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
Наука и техника
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
01:57
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
Происшествия США
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
01:30
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
Происшествия
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
00:59
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
Происшествия
Появилось видео спасения тонущего подростка
04:32
Появилось видео спасения тонущего подростка
Происшествия
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
03:50
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
Общество
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
00:59
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
Общество
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
02:21
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение