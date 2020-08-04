Названы регионы с повышенным содержанием радона 

Роспотребнадзор опубликовал список российских регионов, в которых повышены средние дозы облучения населения природными источниками радона.

«Повышенные (в интервале от 5,0 до 10,0 мЗв/год) средние дозы облучения населения природными источниками ионизирующего облучения также характерны для жителей Республики Тыва (5,62 мЗв/год), Ставропольского (5,77 мЗв/год) и Забайкальского (7,35 мЗв/год) краёв, Еврейской автономной области (6,55 мЗв/год) и Иркутской области (5,38 мЗв/год)», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Вместе с вдыхаемым воздухом радон попадает в лёгкие человека, где его радиоактивное излучение может повреждать клетки и повышать вероятность развития рака, пояснили в пресс-службе ведомства.

«Радон является второй по значимости причиной рака лёгких после табакокурения. При этом вероятность развития рака лёгких в результате воздействия радона у курильщиков в 25 раз выше, чем у некурящих», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора Рамзаева Роспотребнадзора решил провести всероссийский онлайн-опрос по информированности жителей России о радоне, отметили в пресс-службе. Планируется опросить более 1500 человек. Полученные данные помогут обосновать управленческие решения по вопросу обеспечения безопасности жителей России, проживающих на радоноопасных территориях, добавили в ведомстве.