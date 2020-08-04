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У динозавров выявили рак 

Lenta.ru и ещё 7 2 часа назад
У динозавров выявили рак
Фото: Reuters
Канадские ученые нашли первого динозавра, пораженного злокачественным раком. Древнее животное было обнаружено в заповеднике Дайносор (Канада) в 1989 году, сообщает агентство Reuters.
Центрозавр имел рост около шести метров, массивные челюстные мышцы и рог и, видимо, страдал от остеосаркомы одной из конечностей. Данный вид рака является злокачественным, он распространен среди людей и животных и лечится с помощью химиотерапии и хирургического вмешательства, иногда — ампутации конечности. Специалисты выявили следы опухоли размером с яблоко на одной из голени динозавра.
Из-за того, что опухоли обычно локализуются в мягких тканях, рассмотреть подробнее данный конкретный случай не представляется возможным. Однако конечность была тщательно изучена с помощью компьютерной томографии и микроскопа, что позволило однозначно судить о наличии опухоли.
По мнению палеонтолога Дэвида Эванса (David Evans) из Королевского музея Онтарио (Канада), изученный учеными центрозавр страдал от заболевания до конца своей смерти. Рак, скорее всего, снизил подвижность животного, из-за чего тот мог стать легкой добычей для более крупных обитателей древней Канады.
Однако Эванс уверен, что динозавр умер — напрямую или косвенно — не от онкологического заболевания. Во-первых, жизнь в большом стаде оберегала животных от нападения более агрессивных дасплетозавров и горгозавров. Во-вторых, тело животного было найдено в огромной нише естественного происхождения рядом с сородичами: судя по всему, стадо центрозавров погибло во время наводнения.
Ранее американские ученые выяснили, что причиной похолодания, из-за которого вымерли мамонты, стало извержение вулканов. После серии извержений в воздух поднялась аэрозольная взвесь, которая препятствовала проникновению солнечных лучей. Ранее считалось, что аналогичный эффект был вызван из-за удара о Землю крупного метеорита.
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Комментарии
Наука и техника , Наука , Технологии , Дэвид Эванс , Reuters , Канада
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