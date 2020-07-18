Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

России предрекли победу в гонке вакцин от коронавируса 

Ura.Ru и ещё 11 26 минут назад
России предрекли победу в гонке вакцин от коронавируса
Фото: РИА Новости
Вакцина от коронавируса может быть разработана в России раньше чем в других странах. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Мы будем первыми благодаря нашим ученым и тем исследованиям, которые мы провели к настоящему времени», — цитирует Дмитриева ТАСС. По его словам, Россия обладает всем необходимым для разработки вакцины.
Ранее гендиректор РФПИ заявил, что через полгода Великобритания, Россия, Китай и США подготовят вакцины от коронавируса, а другие страны будут решать кому довериться. Также он прокомментировал обвинения со стороны Британии в адрес России в попытке выкрасть данные о разработках препарата. По его словам, англо-шведская биофармацевтическая компания и так передала России все «секреты» и «ноу-хау», поэтому в их краже нет никакого смысла, пишет «Царьград». Дмитриев назвал обвинения попыткой запятнать российскую вакцину.
Видео дня. Разлив топлива на Байкале
Ura.Ru: последние новости
Эпидемиологи усомнились в эффективности вакцин от коронавируса Эпидемиологи усомнились в эффективности вакцин от коронавируса Историк объяснил новую версию СК об уничтожении тел Романовых Историк объяснил новую версию СК об уничтожении тел Романовых Германия обвинила Россию в агрессии Германия обвинила Россию в агрессии
Комментарии 3
Наука и техника , Кирилл Дмитриев , Российский фонд прямых инвестиций , Царьград ТВ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин рассказал об измене Варум
Агутин рассказал об измене Варум
НАТО отреагировала на внезапную проверку войск России
НАТО отреагировала на внезапную проверку войск России
Названы «убийцы» Цывиной
Названы «убийцы» Цывиной
С-400 взвинтили цену на F-35
С-400 взвинтили цену на F-35
Видео
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
00:23
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
Происшествия Криминал
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
00:29
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
Происшествия
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
00:39
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
Общество
Опубликовано видео урагана в Муроме
00:51
Опубликовано видео урагана в Муроме
Происшествия
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
00:35
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
01:55
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
Армия Оружие
Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной ошибке»
00:54
Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной ошибке»
Шоу-бизнес
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
00:52
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
Армия
«»Пикейные жилеты" в Раде совсем выжили из ума»
01:19
«»Пикейные жилеты" в Раде совсем выжили из ума»
Политика
Во французском Нанте загорелся собор
00:31
Во французском Нанте загорелся собор
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение