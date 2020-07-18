России предрекли победу в гонке вакцин от коронавируса 

«Мы будем первыми благодаря нашим ученым и тем исследованиям, которые мы провели к настоящему времени», — цитирует Дмитриева ТАСС. По его словам, Россия обладает всем необходимым для разработки вакцины.

Ранее гендиректор РФПИ заявил, что через полгода Великобритания, Россия, Китай и США подготовят вакцины от коронавируса, а другие страны будут решать кому довериться. Также он прокомментировал обвинения со стороны Британии в адрес России в попытке выкрасть данные о разработках препарата. По его словам, англо-шведская биофармацевтическая компания и так передала России все «секреты» и «ноу-хау», поэтому в их краже нет никакого смысла, пишет «Царьград». Дмитриев назвал обвинения попыткой запятнать российскую вакцину.