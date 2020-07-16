Найден способ получать целлюлозу без древесины

Трава, которая сбережет лес. В Алтайском крае проводят опыты по выращиванию мискантуса. Из этого растения уже научились делать бумагу, а в будущем планируют создавать и другие экопродукты. О перспективах замещения древесины в материале корреспондента «МИР 24» Ольги Жемчуговой

Скоро шелест этой травы превратится в шелест листов бумаги. Ведь то, что растет на этом поле, не просто сорняк — альтернатива древесине, из которой сейчас получают целлюлозу.

«Ценность мискантуса заключается в высоком содержании целлюлозы. Для переработки мы используем всю надземную часть растения. Но нами установлено, что более предпочтительно для различных процессов использовать именно стебель растения, так как в нем более высокое содержание целлюлозы», — рассказала научный сотрудник лаборатории биоконверсии ИПХЭТ СО РАН, к.т.н Юлия Гисматулина.

Трава под названием «мискантус» неприхотлива. Перенесет холодную зиму и засушливое лето. Ее можно выращивать на одном и том же поле 20 лет подряд. Она не требует особенных удобрений. А главное — позволит сохранить леса.

«Лес Алтайского края не может рассматриваться в качестве источника переработки во что-либо. Поэтому мы, имея обширные поля и являясь специалистами в области сельского хозяйства, считаем возможным разместить выращивание мискантуса на территории Алтайского края», — отметила старший научный сотрудник, завлабораторией биоконверсии ИПХЭТ СО РАН, к.х.н., доцент Вера Будаева.

Именно здесь, в Алтайском крае, занялись детальным изучением мискантуса. В Институте проблем химико-энергетических технологий из травы получали целлюлозу, рассматривали продукт под микроскопом, подогревали, чтобы выяснить все полезные свойства растения. В процессе изучения выяснилось, что бумага из мискантуса может сыграть не последнюю роль в импортозамещении.

«Из мискантуса можно получить бумагу, из которой мы можем получать мишени. В настоящее время мишени закупаются за рубежом. Преимущество такой бумаги именно в том, что она гарантирует четкий след высечки при повреждении, который не может дать обычная бумага», — указала Юлия Гисматулина.

Сейчас поля мискантуса есть в Бийске, где пока только проводят опыты по производству целлюлозы из травы. Еще один сорт растения культивируют в Барнауле. Здесь тоже верят в перспективность бумаги из травы.

«Если сравнивать с древесными породами, то мискантус дает большую огромную продуктивную массу, целлюлозную массу. Мискантус дает на десятый год примерно 180 тонн на гектар. А сосна к этому периоду дает только 35 тонн», — указала к.с.н., доцент кафедры плодоовощеводства, ботаники и биотехнологии растений Алтайского государственного аграрного университета Лилия Ступина.

Ученые уверены, что такое производство станет менее затратным и более экологичным. В будущем из сырья мискантуса, кроме бумаги, планируют создавать такие продукты, как биоразлагаемая посуда и упаковки, которые при утилизации не нанесут урон окружающей среде.