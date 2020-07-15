Тральщик «Георгий Курбатов» выведен из цеха 

В июне специалисты верфи завершили работы по формированию корпуса, дальнейшее строительство корабля будет проходить вне цеха.

Сотрудники Средне-Невского судостроительного завода вывели из цеха строящийся на предприятии тральщик «Георгий Курбатов» (входит в ОСК), сообщает пресс-служба предприятия.

«Проведена операция по выводу из цеха корабля противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 "Георгий Курбатов"», отмечается в сообщении.

Базовые тральщики проекта 12700 «Александрит» — серия российских противоминных кораблей базовой зоны, проект этого тральщика создан в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз» для ВМФ России, относится к новому поколению кораблей противоминной обороны (ПМО).

Четвертый корабль проекта «Яков Баляев» спущен на воду в январе текущего года, он готовится к швартовым испытаниям. В мае главный конструктор тральщиков проекта 12700 рассказал «Звезде», что данные корабли являются самыми большими в мире, построенными с использованием стеклопластика. Отсутствие металла позволяет не притягивать к корпусу мины, а также сделать процесс их обнаружения более простым.