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Тральщик «Георгий Курбатов» выведен из цеха 

ТК «Звезда» и ещё 1 3 часа назад
Тральщик «Георгий Курбатов» выведен из цеха
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В июне специалисты верфи завершили работы по формированию корпуса, дальнейшее строительство корабля будет проходить вне цеха.
Сотрудники Средне-Невского судостроительного завода вывели из цеха строящийся на предприятии тральщик «Георгий Курбатов» (входит в ОСК), сообщает пресс-служба предприятия.
«Проведена операция по выводу из цеха корабля противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 "Георгий Курбатов"», отмечается в сообщении.
Базовые тральщики проекта 12700 «Александрит» — серия российских противоминных кораблей базовой зоны, проект этого тральщика создан в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз» для ВМФ России, относится к новому поколению кораблей противоминной обороны (ПМО).
В данный момент в строю три таких корабля: Александр Обухов, Иван Антонов и Владимир Емельянов.
Четвертый корабль проекта «Яков Баляев» спущен на воду в январе текущего года, он готовится к швартовым испытаниям. В мае главный конструктор тральщиков проекта 12700 рассказал «Звезде», что данные корабли являются самыми большими в мире, построенными с использованием стеклопластика. Отсутствие металла позволяет не притягивать к корпусу мины, а также сделать процесс их обнаружения более простым.
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Наука и техника , Иван Антонов , Владимир Емельянов , Александр Обухов , ЦМКБ Алмаз , Средненевский судостроительный завод
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