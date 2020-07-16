Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые подсчитали количество мыслей в голове человека за день 

Мир24 и ещё 1 14 минут назад
Подсчитано количество мыслей в голове человека за день
Фото: «Мир 24» / Максим Кулачков (МТРК «Мир»)
Ученые Джордан Поппенк и Джули Ценг из Королевского университета придумали способ, при помощи которого можно определить, сколько мыслей появляется у человека в голове ежедневно. В своей работе они опирались на карту мозговой активности, сообщается в журнале Nature Communications.
При визуализации нейронной активности специалистам удалось отделить одну мысль от другой. Выяснилось, что во время размышлений мозг человека разделяет разные темы на паттерны-шаблоны, у которых можно определить начало и конец. Ученым удалось посчитать, что в среднем у человека в голове возникает около 6200 разных мыслей.
Теперь нейробиологи собираются проанализировать, связано ли количество мыслей с возрастом человека и отследить концентрацию внимания на них. А также выяснить, как влияют на мышление психические отклонения.
В начале месяца сообщалось, что японские ученые разрабатывают устройства, при помощи которых можно будет читать мысли животных. В июне британские ученые заявили, что негативные мысли увеличивают риск развития болезни Альцгеймера.
Видео дня. За что мать Тимати невзлюбила Анастасию Решетову
Мир24: последние новости
Космонавт Иванишин побывал на корабле Crew Dragon Космонавт Иванишин побывал на корабле Crew Dragon «Ведешь себя, как крыса»: ученые развенчали миф о «венце творения» «Ведешь себя, как крыса»: ученые развенчали миф о «венце творения» Компьютерная модель указала на истинный возраст Луны Компьютерная модель указала на истинный возраст Луны
Комментарии 2
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
Видео
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
01:30
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
00:25
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
01:00
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
00:16
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
А потом он спросил: «Мужики, поцелуемся?»
00:59
А потом он спросил: «Мужики, поцелуемся?»
Общество
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
01:53
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
00:38
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
Происшествия В мире
Охранник магазина отправил покупателя в нокаут
01:26
Охранник магазина отправил покупателя в нокаут
Происшествия
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
00:58
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
Политика
Россиянка покурила в самолете и попала на видео
09:36
Россиянка покурила в самолете и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение