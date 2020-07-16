Подсчитано количество мыслей в голове человека за день

Ученые Джордан Поппенк и Джули Ценг из Королевского университета придумали способ, при помощи которого можно определить, сколько мыслей появляется у человека в голове ежедневно. В своей работе они опирались на карту мозговой активности, сообщается в журнале Nature Communications.

При визуализации нейронной активности специалистам удалось отделить одну мысль от другой. Выяснилось, что во время размышлений мозг человека разделяет разные темы на паттерны-шаблоны, у которых можно определить начало и конец. Ученым удалось посчитать, что в среднем у человека в голове возникает около 6200 разных мыслей.

Теперь нейробиологи собираются проанализировать, связано ли количество мыслей с возрастом человека и отследить концентрацию внимания на них. А также выяснить, как влияют на мышление психические отклонения.

В начале месяца сообщалось, что японские ученые разрабатывают устройства, при помощи которых можно будет читать мысли животных. В июне британские ученые заявили, что негативные мысли увеличивают риск развития болезни Альцгеймера.