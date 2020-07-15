Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доказано наличие развитого интеллекта у древних людей 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Доказано наличие развитого интеллекта у древних людей
Фото: University of Tokyo
Международная группа исследователей из Японии, Гонконга и Эфиопии нашла артефакт, который был сделан непосредственным предком современного человека — человека прямоходящего Homo erectus. Он представляет собой ручной топор, изготовленный из кости, а не из камня, как все другие подобные находки. Об открытии, которое доказывает наличие развитого интеллекта у древних людей, сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Топор обнаружили при раскопках в Эфиопии на археологической стоянке Консо-Гардула. Предыдущие группы ученых находили здесь каменные орудия труда, которые древние люди изготавливали путем откалывания кусков камня, пока край не становился острым. Расположение костяного артефакта в слоях отложений указывает на его возраст, равный 1,4 миллиона лет.
Инструмент был сделан из бедра бегемота, в длину достигал 13 сантиметров, а один из краев бал заострен с помощью камня. По мнению ученых, топор использовался для разделки туш животных. Находка доказывает, что Homo erectus были достаточно умны, чтобы изготавливать относительно сложные орудия труда. Однако ученые пока не могут объяснить, почему в качестве материала была использована кость, а не более прочный камень,
Видео дня. За что мать Тимати невзлюбила Анастасию Решетову
Последние новости
В популярной российской соцсети позаботились о любителях музыки В популярной российской соцсети позаботились о любителях музыки Мишустин заявил о прохождении пика коронавируса в России Мишустин заявил о прохождении пика коронавируса в России В России впервые выделили антитела против коронавируса В России впервые выделили антитела против коронавируса
Комментарии
Наука и техника , Гонконг , Эфиопия , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соколов закатил истерику в суде
Соколов закатил истерику в суде
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
Фрегат «Адмирал Касатонов» передали ВМФ
Фрегат «Адмирал Касатонов» передали ВМФ
Появилось фото убийцы лебедя на Патриарших прудах
Появилось фото убийцы лебедя на Патриарших прудах
Видео
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
01:30
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
00:25
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
01:00
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
00:16
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
01:53
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
00:38
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
Происшествия В мире
Отказавшийся надеть маску в самолете дебошир попал на видео
01:10
Отказавшийся надеть маску в самолете дебошир попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео эвакуации раненных военных РФ в Сирии
00:36
Опубликовано видео эвакуации раненных военных РФ в Сирии
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео удара молнии в Останкинскую башню
00:13
Опубликовано видео удара молнии в Останкинскую башню
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео с места взрыва в доме в Петербурге
00:32
Опубликовано видео с места взрыва в доме в Петербурге
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение