Доказано наличие развитого интеллекта у древних людей 

Международная группа исследователей из Японии Эфиопии нашла артефакт, который был сделан непосредственным предком современного человека — человека прямоходящего Homo erectus. Он представляет собой ручной топор, изготовленный из кости, а не из камня, как все другие подобные находки. Об открытии, которое доказывает наличие развитого интеллекта у древних людей, сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.