На Google подали в суд из-за скрытой слежки

Исковое заявление в суд Калифорнии подала юридическая компания Boies Schiller Flexner. Поводом стала программа Firebase Google, которая вела сбор данных о пользователях даже при отключении опции отслеживания в настройках Google-аккаунтов. Юристы, представляющие интересы целой группы истцов, указали, что таким образом IT-гигант нарушает федеральный закон о прослушке и калифорнийский закон о конфиденциальности.

Программа Firebase Google довольно популярна у разработчиков. Она используется для хранения данных, доставки уведомлений и рекламы. Обычно Firebase работает внутри приложений невидимо для пользователей. Истцы настаивают на том, что даже несмотря на запрет владельца аккаунта собирать данные о его активности в интернете, у Google остаётся доступ к сведениям об использовании приложений и просмотре интернет-страниц.