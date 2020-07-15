На Google подали в суд из-за скрытой слежки

На Google
подали в суд из-за программы, следящей за пользователями даже при запрете на сбор данных. Таким образом слежка продолжалась даже при выключенных настройках.
Фото: Wikipedia / Sikander Iqbal, CC BY-SA 4.0Wikipedia / Sikander Iqbal, CC BY-SA 4.0
Исковое заявление в суд Калифорнии подала юридическая компания Boies Schiller Flexner. Поводом стала программа Firebase Google, которая вела сбор данных о пользователях даже при отключении опции отслеживания в настройках Google-аккаунтов. Юристы, представляющие интересы целой группы истцов, указали, что таким образом IT-гигант нарушает федеральный закон о прослушке и калифорнийский закон о конфиденциальности.
Программа Firebase Google довольно популярна у разработчиков. Она используется для хранения данных, доставки уведомлений и рекламы. Обычно Firebase работает внутри приложений невидимо для пользователей. Истцы настаивают на том, что даже несмотря на запрет владельца аккаунта собирать данные о его активности в интернете, у Google остаётся доступ к сведениям об использовании приложений и просмотре интернет-страниц.
Ранее юристы из Boies Schiller Flexner уже подавали иск к Google из-за слежки за пользователями, которую ведёт браузер Chrome. Тогда речь шла о сборе данных при выборе режима инкогнито, призванного скрывать информацию об интернет-активности владельца аккаунта.
Ранее Apple
обязали выплатить $500 млн владельцам старых iPhone, работу которых умышленно замедляли обновления операционной системы.