Исследователи Check Point обнаружили уязвимость службы DNS-сервера в Windows, которая может быть использована киберпреступниками для получения контроля над информационной системой компании. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в "Газету.Ru".

Благодаря данной уязвимости хакеры могут создавать вредоносные DNS-запросы к DNS-серверу Windows и осуществлять выполнение произвольного кода, что в свою очередь приводит к нарушению всей ИТ-инфраструктуры. Критическая уязвимость, получившая название Signed, затрагивает версии Windows с 2003 по 2019 год.

Специалисты Сheck Point Research сообщили Microsoft о найденной уязвимости 19 мая 2020 года. Компания признала недостаток безопасности и оперативно разработала патч (CVE-2020-1350). Также Microsoft присвоила уязвимости максимальный уровень риска (CVSS:10.0). Опасность уязвимости Signed заключается в том, что один эксплойт может запустить цепную реакцию. В результате одно скомпрометированное устройство может стать распространителем вредоносного ПО по всей сети организации в течение нескольких минут после первого эксплойта.