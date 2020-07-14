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Учёные: люди могут вернуть Землю в прошлое на три миллиона лет 

News.ru 58 минут назад
Учёные: люди вернут Землю в прошлое на 3 миллиона лет
Фото: pixabay.com
Климат Земли из-за действий человечества может откатиться к состоянию, в котором он находился три миллиона лет назад.
Так считают учёные из университета Саутгемптона в Великобритании, их выводы опубликованы в журнале Scientific Reports. Специалисты изучили химический состав окаменелостей на дне Карибского моря. Учёным удалось реконструировать концентрацию углекислого газа в воздухе в конце эпохи плиоцена, приблизительно три миллиона лет назад. Тогда средняя температура воздуха на планете была выше на три градуса. Уровень моря также превышал современный.
В самый тёплый период плиоцена концентрация углекислого газа в земной атмосфере была от 380 до 420 частей на миллион. В настоящее время этот показатель составляет 425 частей на миллион. Это доказывает, что человеческий фактор привёл планету к тому этапу, за которым следуют серьёзные климатические изменения. Учёные полагают, что к 2025 году уровень углекислого газа в атмосфере может стать рекордным за последние 3,3 млн лет.
Глобальное потепление может привести к сокращению общемирового вылова рыбы на 3–12% к 2050 году. Об этом заявили специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, передавал NEWS.ru. Согласно их выводам, из-за изменений климата промысловые рыбы начинают покидать традиционные районы обитания.
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Наука и техника , Наука , ООН , Великобритания
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