Часть японской ракеты взорвалась на орбите

Часть японской ракеты-носителя H-2A, запущенной в космос в 2018 году, взорвалась на орбите, образовалось 53 обломка, сообщает 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США

"Отслеживается 53 ассоциированных фрагмента, нет признаков столкновения", — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте воинской части.

Сообщается, что взрыв произошел в воскресенье.

По данным специализированного сайта ВВС США space-track.org, сама ракета была запущена 29 октября 2018 года. Ракета успешно вывела на орбиту ряд японских и иностранных спутников. Взорвавшаяся часть, а это может быть верхняя ступень ракеты, находится на орбите с высотой 592-614 километров.