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Часть японской ракеты взорвалась на орбите, сообщили в США 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Часть японской ракеты взорвалась на орбите
Фото: Reuters
Часть японской ракеты-носителя H-2A, запущенной в космос в 2018 году, взорвалась на орбите, образовалось 53 обломка, сообщает 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
"Отслеживается 53 ассоциированных фрагмента, нет признаков столкновения", — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте воинской части.
Сообщается, что взрыв произошел в воскресенье.
По данным специализированного сайта ВВС США space-track.org, сама ракета была запущена 29 октября 2018 года. Ракета успешно вывела на орбиту ряд японских и иностранных спутников. Взорвавшаяся часть, а это может быть верхняя ступень ракеты, находится на орбите с высотой 592-614 километров.
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Наука и техника , США
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