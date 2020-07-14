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Во Вселенной нашли гигантскую структуру 

Lenta.ru 3 часа назад
Во Вселенной нашли гигантскую структуру
Фото: University of Hawaii at Manoa
Ученые Института астрономии Гавайского университета обнаружили гигантскую космологическую структуру, названную Стеной Южного Полюса. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.
Стена Южного Полюса располагается за сверхскоплением галактик Ланиакея, диаметр которого достигает 520 миллионам световых лет, и обивает его полукругом. Самая плотная часть Стены, протянувшейся по небесной сфере на 200 градусов, находится в направлении Южного Полюса на расстоянии около полумиллиарда световых лет от Земли. Вдоль дуги галактики медленно перемещаются к Южному Полюсу, а оттуда — к сверхскоплению Шепли, которое является самым массивным сверхскоплением галактик в наблюдаемой Вселенной.
Стена Южного полюса столь же велика, как Великая стена Слоуна, одна из крупнейших космологических структур, известных во Вселенной, но находится ближе. Ее обнаружению мешало то, что она располагается в той области неба, где наблюдения затруднены из-за обширных газопылевых облаков. Однако исследователи выявили эту структур по гравитационному воздействию, влияющем на скорости галактик.
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Наука и техника , Наука
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