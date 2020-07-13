Рогозин: США хотят создать НАТО в космосе 

По его словам, для американцев лунная программа это большой политический проект, при реализации которого США отошли от принципа сотрудничества, которому следовали при работе на МКС.

Рогозин считает, что США рассматривают свою программу не как международную, а как похожую на НАТО.

"Есть Америка, все остальные должны помогать и платить", — описал программу Рогозин.

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ) США и Япония заключили соглашение о сотрудничестве при освоении Луны.

В 2019 году NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый предусматривает непилотируемый полет корабля Orion вокруг Луны во второй половине 2020 года и его возвращение на Землю. Второй этап намечен на 2022 год и подразумевает облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии NASA планирует осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.