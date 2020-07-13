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В разработку российского софта вложат больше денег 

Lenta.ru 1 час назад
В разработку российского софта вложат больше денег
Фото: РИА Новости
Инвестиции в разработки российского программного обеспечения к 2030 году увеличатся в четыре раза. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.
«Конечно, мы поддержим наших российских разработчиков, и наша цель — нарастить объем вложений в отечественные ИТ-решения в четыре раза к 2030 году», — заверил Чернышенко в ходе заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Чиновник также подчеркнул, что в России будут продолжать работать над исполнением поручения президента Владимира Путина о переходе на российский софт и на российское оборудование «везде, где это возможно».
Поддержка разработки российского ПО и перевод на него органов госвласти предусмотрены нацпроектом «Цифровая экономика», который утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Целями нацпроекта также являются увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, а также создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных.
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Наука и техника , Дмитрий Чернышенко , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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