В разработку российского софта вложат больше денег 

Инвестиции в разработки российского программного обеспечения к 2030 году увеличатся в четыре раза. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко , передает ТАСС.

«Конечно, мы поддержим наших российских разработчиков, и наша цель — нарастить объем вложений в отечественные ИТ-решения в четыре раза к 2030 году», — заверил Чернышенко в ходе заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Чиновник также подчеркнул, что в России будут продолжать работать над исполнением поручения президента Владимира Путина о переходе на российский софт и на российское оборудование «везде, где это возможно».

Поддержка разработки российского ПО и перевод на него органов госвласти предусмотрены нацпроектом «Цифровая экономика», который утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Целями нацпроекта также являются увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, а также создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных.