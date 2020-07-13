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В работе Google и YouTube произошел сбой 

Газета.Ru и ещё 6 44 минуты назад
В работе Google и YouTube произошел сбой
Фото: РИА Новости
Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе сетевых сервисов Google и Facebook, сообщает портал Downdetector.
По информации ресурса, сбои начались в районе 13.20 по мск. Наибольшее число жалоб приходит из России и стран Западной Европы.
Примерно 92% пользователей Google отмечают нестабильную работу сайта, а 7% не могут получить доступ к учетной записи.
В учетную запись YouTube не могут войти около 3% людей, трудности при загрузке видео испытывают 6% сообщивших о неполадках, а остальные отмечают общие проблемы в загрузке сервиса.
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Наука и техника , Google
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