«Гибридная война»: Германия накажет «русских хакеров» 

Санкции предлагают ввести власти ФРГ против хакеров, атаковавших в 2015 году бундестаг . Если решение будет принято, то это будет первый случай использования «киберсанкций», одобренных ЕС пару лет назад. Ранее СМИ Германии сообщали, что генпрокуратура страны объявила в международный розыск россиянина по подозрению в хакерской атаке.

Германия обратилась к странам Евросоюза с призывом ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг. Об этом сообщает портал DW со ссылкой на ответ немецкого правительства на парламентский запрос Левой партии.

Официально решение пока не принято, но если меру согласуют, то это будет первый в истории случай применения «киберсанкций».

Напомним, в конце весны немецкие СМИ сообщали, что генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск российского гражданина — 29-летнего Дмитрия Бадина — он подозревается в соучастии в кибератаке на сети немецкого парламента пять лет назад.

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев был даже вызван в МИД ФРГ из-за «дела Бадина». Госсекретарь внешнеполитического ведомства Мигель Бергер от имени федерального правительства осудил эту «хакерскую атаку».

«Российский посол был проинформирован о том, что федеральное правительство в Брюсселе использует режим киберсанкций ЕС против лиц, ответственных за нападение на бундестаг Германии, в том числе господина Бадина», — добавили в МИД.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об этой ситуации и не знают, почему Германия заявляет о якобы связях Бадина с Главным разведуправлением ( ГРУ ).

Кибератака на сети бундестага произошла в середине весны 2015 года. Депутаты получали одинаковые электронные письма — будто бы от ООН . Эти «фишинговые» письма содержали в себе вредоносные ссылки. Для того, чтобы остановить хакеров, немецкой службе IT-безопасности приходилось полностью отключать все электронные системы бундестага.

Было украдено не менее 16 гигабайт данных, включая переписку парламентариев. Хакеры также скопировали два почтовых ящика с переписками парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.

Как пишет Süddeutsche Zeitung, поиски Бадина продолжаются уже два года, но пока этим занимались только американские спецслужбы. Именно США помогли Германии во время расследования нападения на бундестаг, отмечает издание, так как этот инцидент представляет особую важность для Вашингтона.

В США распространено мнение, что именно кибератака на немецкий парламент стала началом предписываемой России «гибридной войны» по отношению к западным демократиям.

Как подчеркивает обозреватель Süddeutsche Zeitung Флориан Флэйд, в США длительное время были уверены в том, что пять лет назад Москва хотела убрать Меркель путем «влияния на выборы».

Россия свою причастность к хакерской атаке на бундестаг отрицает. Как сообщила накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , власти страны никак не связаны с кибератакой на немецкие госорганы.

«Мы уже заявляли и повторю еще раз, мы решительно отвергаем выдвигаемые Германией против России бездоказательные обвинения в причастности российских госструктур к хакерской атаке на бундестаг ФРГ в 2015 году», — указала она.

В середине прошлого месяца представитель ФБР заявил о попытках взлома систем организаций, занимающихся исследованиями COVID-19. По словам заместителя помощника директора Федерального бюро расследований США Тони Угорец, биомедицинские данные давно являются «приоритетом для кибершпионажа», а нынешние организации, работающие над поиском лекарства и вакцины от коронавируса, стали «главными мишенями».

Со своей стороны помощник генерального прокурора по национальной безопасности США Джон Демерс заявил о том, что «было бы глупо» не верить в то, что Китай попытается украсть любые данные с подробностями о разработке вакцины.

При этом кибератаки на Россию в 2019 и 2020 годах из-за рубежа чаще всего совершались с территории ФРГ. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также уточнила, что из-за этого национальный центр по компьютерным инцидентам РФ направил немецкой стороне около 75 сообщений.