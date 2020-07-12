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В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса 

RT на русском и ещё 36 24 минуты назад
В России успешно завершены испытания вакцины от COVID-19
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Исследования первой в мире вакцины от коронавируса в МГМУ им. Сеченова были успешно завершены, первая группа добровольцев будет выписана 15 июля.
«Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса», — цитирует РИА Новости директора Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадима Тарасова.
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев сообщил, что была подтверждена безопасность вакцины.
По его словам, до начала испытаний, добровольцы были тщательно обследовано, в том числе на предмет отсутствия антител к коронавирусу.
Ранее стало известно, что добровольцы-испытатели переносят вакцину от COVID-19 хорошо, их состояние не вызывает опасений.
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Наука и техника , COVID-19 , Вадим Тарасов , РИА Новости
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