В России успешно завершены испытания вакцины от COVID-19

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Исследования первой в мире вакцины от коронавируса в МГМУ им. Сеченова были успешно завершены, первая группа добровольцев будет выписана 15 июля.

«Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса», — цитирует РИА Новости директора Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадима Тарасова.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев сообщил, что была подтверждена безопасность вакцины.

По его словам, до начала испытаний, добровольцы были тщательно обследовано, в том числе на предмет отсутствия антител к коронавирусу.

Ранее стало известно, что добровольцы-испытатели переносят вакцину от COVID-19 хорошо, их состояние не вызывает опасений.