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Раскрыты долгоиграющие последствия коронавируса 

Lenta.ru 58 минут назад
Раскрыты долгоиграющие последствия коронавируса
Фото: РИА Новости
У почти 90 процентов переболевших коронавирусом наблюдается ряд симптомов, сопутствующих заболеванию, даже спустя два месяца после выздоровления. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на данное исследование итальянских ученых.
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Известно, что они наблюдали за группой из 143 людей, которые побороли болезнь. Только у 12,6 процента из них не было симптомов заболевания спустя 60 дней после того, как они впервые почувствовали себя плохо. Остальные испытуемые жаловались на симптомы, характерные для инфекции: усталость, одышка и боль в суставах. Почти половина переболевших рассказали об ухудшении качества жизни по сравнению с тем, которое у них было до вируса.
По словам экспертов, результаты исследования «крайне тревожные». Однако доктор Бхарат Панкхания (Bharat Pankhania), старший клинический лектор в Университете Эксетера, заявил, что они неубедительны из-за небольшого охвата исследуемых. Тем не менее, он согласился с авторами работы, считающими, что синдром болезни Covid-19 может существовать, и что ученые должны его устранить.
Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 11 июля общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 12,4 миллиона человек. Согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, пандемия охватила 188 стран.
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