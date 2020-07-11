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В Роскосмосе не согласились с заявлением Илона Маска о Сергее Королёве 

ИА Regnum и ещё 7 1 час назад
Роскосмос поспорил с Илоном Маском из-за Королева
Фото: Reuters
Представители госкорпорации «Роскосмос» поправили заявление американского бизнесмена Илона Маска о вкладе советского конструктора Сергея Павловича Королёва в развитие ракетно-космической отрасли. Соответствующее заявление опубликовано на странице Роскосмоса в социальной сети Twitter.
11 июля основатель частной аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск рассказал на своей странице в Twitterо недавнем разговоре с членами семьи конструктора Королёва. Маск не привёл подробностей разговора, но отметил, что Королёв «был одним из лучших».
«Он был лучшим», — поправили в Роскосмосе.
Сергей Королёв является основателем советской ракетно-космической отрасли. Под его руководством были подготовлены и осуществлены запуск первого искусственного спутника Земли и полёт первого космонавта Юрия Гагарина.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года Роскосмос рассекретил документы о первом выходе в открытый космос, совершённом лётчиком космонавтом Алексеем Леоновым.
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Наука и техника , Юрий Гагарин , Алексей Леонов , Сергей Королев , Илон Маск , Роскосмос , SpaceX
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