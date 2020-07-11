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Найдена ещё одна причина смерти от коронавируса 

Ura.Ru 39 минут назад
Раскрыта новая причина смерти от коронавируса
Фото: Reuters
Высокий уровень сахара в крови удваивает вероятность смерти от тяжелых форм коронавируса, даже если пациент не страдает от диабета или ожирения. К такому выводу пришли медики Хуачжунского университета науки и технологий (Китай).
«Наши наблюдения впервые показали, что повышенный уровень глюкозы в крови на момент госпитализации был сам по себе связан с повышенным риском гибели или развития осложнений, связанных с COVID-19», — говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Diabetologia [цитата по ТАСС].
Ученые уверяют, что люди со средним количеством сахара в крови умирали на 71% чаще, чем другие пациенты. Причем это не было связано с развитием ожирения, диабета или других расстройств обмена веществ. В связи с этим медики рекомендуют проводить каждому пациенту с коронавирусом тесты на уровень сахара, а также начать масштабные исследования такой закономерности. Медики предполагают, что избыток глюкозы может способствовать формированию тромбов и воспалений.
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Наука и техника , ИТАР-ТАСС , Китай
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