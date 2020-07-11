Раскрыта новая причина смерти от коронавируса

Высокий уровень сахара в крови удваивает вероятность смерти от тяжелых форм коронавируса, даже если пациент не страдает от диабета или ожирения. К такому выводу пришли медики Хуачжунского университета науки и технологий ( Китай ).

«Наши наблюдения впервые показали, что повышенный уровень глюкозы в крови на момент госпитализации был сам по себе связан с повышенным риском гибели или развития осложнений, связанных с COVID-19», — говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Diabetologia [цитата по ТАСС].

Ученые уверяют, что люди со средним количеством сахара в крови умирали на 71% чаще, чем другие пациенты. Причем это не было связано с развитием ожирения, диабета или других расстройств обмена веществ. В связи с этим медики рекомендуют проводить каждому пациенту с коронавирусом тесты на уровень сахара, а также начать масштабные исследования такой закономерности. Медики предполагают, что избыток глюкозы может способствовать формированию тромбов и воспалений.