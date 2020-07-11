Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NASA и Япония договорились вместе осваивать Луну 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
NASA и Япония договорились вместе осваивать Луну
Фото: РИА Новости
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США и Япония заключили соглашение о сотрудничестве при освоении Луны, сообщается на официальном сайте управления.
Декларация о сотрудничестве была подписана главой NASA Джимом Брайденстайном и министром образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Коити Хагиуда, указано в сообщении.
Соглашение описывает планы сотрудничества в отношении Международной космической станции (МКС) и космической программы "Артемида", в том числе вклад Японии в создание лунной орбитальной станции и освоение поверхностей Луны.
"Артемида" — программа NASA, в рамках которой запланированы высадка людей на Луне и исследование поверхности естественного спутника Земли.
Видео дня. Вскрылась правда о романе «папиной дочки» с фигуристом
Газета.Ru: последние новости
В Африке коронавирусом заразились более 540 тысяч человек В Африке коронавирусом заразились более 540 тысяч человек Дуров призвал обязать Apple предустанавливать альтернативы AppStore Дуров призвал обязать Apple предустанавливать альтернативы AppStore В США число заражений коронавирусом превысило три миллиона В США число заражений коронавирусом превысило три миллиона
Наука и техника , Наука , NASA , США , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВОЗ сообщила о рекордном приросте заразившихся COVID-19
ВОЗ сообщила о рекордном приросте заразившихся COVID-19
Российский журналист пострадал при протестах в Сербии
Российский журналист пострадал при протестах в Сербии
Сотрудницу банка осудили за кражу почти полмиллиарда
Сотрудницу банка осудили за кражу почти полмиллиарда
Голунов разоблачил «расследования» Навального
Голунов разоблачил «расследования» Навального
Видео
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
00:20
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
Происшествия
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
00:24
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
00:24
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
Армия Войска
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
00:50
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
Происшествия
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение