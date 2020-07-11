NASA и Япония договорились вместе осваивать Луну 

Все новости на карте

США и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA Япония заключили соглашение о сотрудничестве при освоении Луны, сообщается на официальном сайте управления.

Декларация о сотрудничестве была подписана главой NASA Джимом Брайденстайном и министром образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Коити Хагиуда, указано в сообщении.

Соглашение описывает планы сотрудничества в отношении Международной космической станции (МКС) и космической программы "Артемида", в том числе вклад Японии в создание лунной орбитальной станции и освоение поверхностей Луны.

"Артемида" — программа NASA, в рамках которой запланированы высадка людей на Луне и исследование поверхности естественного спутника Земли.