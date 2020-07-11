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SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink 

ТАСС и ещё 7 3 часа назад
SpaceX перенесла запуск спутников Starlink
Фото: Reuters
Американская компания SpaceX отложила на неопределенный срок запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Соответствующее заявление опубликовано в субботу в Twitter компании.
"Отказываемся от сегодняшнего запуска десятой группировки Starlink, чтобы уделить больше времени проверкам", — указывается в сообщении SpaceX.
Представители компании отметили, что новые сроки запуска будут обнародованы позднее.
Ракета-носитель Falcon 9 должна была стартовать с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 10:54 по времени Восточного побережья США (17:54 мск). Ранее сроки запуска также несколько раз переносились. Вместе с 57 спутниками Starlink на орбиту должны быть на контрактной основе выведены два спутника компании BlackSky.
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.
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Наука и техника , Армия , Оружие , США , Технологии , SpaceX
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