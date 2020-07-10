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В приложениях на iPhone произошел глобальный сбой 

Lenta.ru 2 часа назад
В приложениях на iPhone произошел глобальный сбой
Фото: Tony Avelar / AP
Пользователи iPhone по всему миру пожаловались на происходящие у некоторых приложений сбои в работе. Как пишет The Verge, проблемы обладателей устройств на операционной системе iOS носят глобальный характер и могли возникнуть из-за Facebook.
Многие пользователи iPhone сообщили, что им не удалось запустить такие приложения, как TikTok, Spotify, Tinder, Viber, Pinterest, а также сервисы «Яндекса» и магазин приложений AppStore. При этом программы работают, если девайс не подключен к интернету.
Отмечается, что проблема могла возникнуть из-за комплекта разработки программного обеспечения (SDK) Facebook, с помощью которого пользователи могут использовать профиль в соцсети для входа на другие сайты.
В Facebook отреагировали на сообщение о том, что их программное обеспечение может быть причиной неполадок и сообщили, что проводят расследование. У пользователей гаджетов на базе операционной системы Android не возникло трудностей с запуском приложений.
Ранее в июне на сбой пожаловались пользователи мессенджера WhatsApp. Большая часть проблем в работе приложения была связана с тем, что оно не показывало время последнего визита. Некоторые пользователи не смогли подключиться к WhatsApp или войти в свою учетную запись.
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Наука и техника , Яндекс
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