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Найден необычный способ диагностики коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 9 минут назад
Найден необычный способ диагностики COVID
Фото: Reuters
Группа ученых из MIT рассказала о способе диагностики коронавируса по голосу, исследование опубликовано в журнале IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.
Как отмечается в статье, речь и голос человека во многом зависят от дыхательного аппарата, и если, например, с легкими возникают какие-либо проблемы, то это отражается на том, как человек говорит, передает РИА «Новости».
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В ходе исследования ученые использовали записи голосов знаменитостей, у которых был обнаружен коронавирус, протекавший бессимптомно. Для анализа сопоставлялись записи до заражения и после того, как стало известно о положительном анализе на инфекцию.
Как выяснили авторы работы, при заражении коронавирусом существенно сокращается разнообразие звуковых сигналов. Отмечается, что это сокращение проявляется в характеристиках голоса, связанных с дыханием.
При этом ученые подчеркивают, что это только первые стадии и они использовали образцы голосов всего пяти человек, а для дальнейшего изучения вопроса исследование необходимо продолжать.
Тем временем в России Минобороны и центр Гамалеи приступили к завершающей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса: первая группа добровольцев будет выписана из госпиталя 15 июля, вторая группа получит второй компонент вакцины 13 июля.
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