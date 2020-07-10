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Радиоастрономы обнаружили странные круглые объекты 

Газета.Ru 3 часа назад
«Не похожи ни на что»: в космосе нашли странные объекты
Фото: depositphotos.com
Странные сферические объекты обнаружили астрономы в ходе наблюдений на австралийском радиотелескопе ASKAP. Они похожи на пузыри или кольца, но не относятся ни к одному из известных классов объектов.
Наблюдательная астрономия преподнесла ученым очередную загадку, над которой придется побиться в будущем — во вселенной опять обнаружены объекты неясной природы, ранее не описанные в научной литературе.
На этот раз странные сущности открыли радиоастрономы — международная команда ученых под руководством Рея Норриса из Университета Западного Сиднея (Австралия).
Пока таких объектов обнаружено четыре штуки — все они выглядят, как круглые образования, а три из них более яркие по краям, что делает их похожими на кольца или пузыри. За свою форму объекты получили название ORC («Odd Radio Circles» — странные радиокруги), статья об их открытии выложена в хранилище электронных препринтов и принята к публикации в журнале Nature Astronomy.
«Круглые образования хорошо известны в радиоастрономических изображениях и обычно связаны со сферическими объектами, такими, как остатки взрывов сверхновых, планетарные туманности, звездные оболочки, а также обращенные к нам своей плоскостью протопланетные диски или галактики со звездообразованием, — пишут авторы статьи. –Тут же мы сообщаем об открытии класса круглых объектов в радиоизображениях, которые не похожи ни на один из этих объектов или артефактов, и скорее представляют новый класс астрономических объектов».
Впервые они были замечены в ходе проводившегося в 2019 году обзора Evolutionary Map of the Universe с помощью радиоинтерферометра Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) — одного из самых чувствительных радиотелескопов в мире.
При проверке восстановленных радиоизображений астрономы заметили сначала один странный объект, потом второй и третий.
Norris et al., arXiv, 2020
Сомнения в том, что это реальные объекты, а, не, например, инструментальная ошибка, исчезли после обнаружения в архивных данных четвертого объекта, снятого еще в 2013 году индийским радиотелескопом Giant MetreWave Radio Telescope. Последующие наблюдения на других радиотелескопах также подтвердили существование феномена.
Все четыре объекта наблюдаются высоко над плоскостью нашей галактики, и имеют угловой размер порядка 1 угловой минуты (угловой размер Луны — 31 угловая минута). Впрочем, поскольку ученым пока не известно истинное расстояние до объектов, их угловой размер мало о чем говорит.
Еще одно необычное свойство объектов — их видимость только на радиоволнах. Они совершенно не видны в инфракрасном, оптическом и рентгеновском диапазонах.
Объекты действительно могли бы быть остатками сверхновых или планетарными туманностями, если бы не аргументы против. Так, их спектры явно не соответствуют известным спектрам планетарных туманностей, а что касается остатков от взрывов сверхновых, то тут возникает вопрос со статистикой. В ходе обзора исследовался лишь небольшой участок неба, на котором были выявлены сразу три странных ORC. Если бы сверхновые располагались на небе с такой плотностью, в нашей галактике Млечный путь их было бы порядка 50 тыс., однако в действительности их известно лишь около 350.
Ученые считают, что загадочные круги находятся за пределами нашей галактики и возможно, представляют собой гигантские сферические ударные волны, расходящиеся после каких-то мощных взрывов.
Странный объект непонятной природы обнаружили ранее астрономы, работающие в международном проекте LIGO по поиску гравитационных волн. В статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal Letters, ученые сообщили о фиксации гравитационных волн от слияния двух объектов, которое было зафиксировано в августе 2019 года, — событие GW190814.
Анализ сигнала показал, что более легкое тело имело массу 2,6 масс Солнца, более тяжелым была черная дыра в 23 массы Солнца. При слиянии образовалась черная дыра массой 25 масс Солнца, часть массы перешла в энергию гравитационных волн. Проблема оказалась в определении природы более легкого объекта — он оказался тяжелее любой известной нейтронной звезды и легче любой черной дыры. Согласно современным моделям эволюции, тяжелые звезды заканчивают жизнь коллапсом, превращаясь в черные дыры. Легкие звезды взрываются, как сверхновые, оставляя после себя плотную нейтронную звезду. При этом самая тяжелая из известных нейтронных звезд имеет массу в 2,5 масс Солнца, самая легкая черная дыра — 5 масс Солнца, между ними — промежуток, в котором впервые оказался объект непонятной природы.
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Наука и техника , Статьи , Австралия
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