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Эксперт: Китай давно обошел Россию в космосе 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Китай давно обошел Россию в космосе
Фото: Reuters
Ракета-носитель «Куайчжоу-11», запуск которой не состоялся из-за технических отклонений, была детищем новой частной компании, а значит ее неудачи понятны и вполне допустимы, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
При первом запуске китайской ракеты-носителя «Куайчжоу-11» возникли технические отклонения, в связи с чем он был признан неудачным. На данный момент причины неполадок выясняются, ведется анализ информации.
«В 2014 году китайское правительство выпустило постановление о том, чтобы оказывать максимальное содействие частным компаниям, которые решаются заняться космосом. В частности, помогают в создании легких ракет-носителей. И таких компаний сразу образовалось много, запуски стали делать чаще. А в связи с тем, что так много запусков, увеличилось и общее число аварий», — говорит Моисеев.
Эксперт уточняет, что в последние годы именно это направление (создание маленьких легких ракет-носителей) и большое число частных фирм портят общую статистику Китая по космосу. При этом он подчеркивает, что для начинающих компаний такие неудачные запуски понятны и позволительны.
«А если оценивать достижения китайцев в целом, то в последнее время их дела идут здорово. Они давно обошли Россию в космосе и сейчас у них идут соревнования с Евросоюзом — выясняют, кто сильнее. У Евросоюза более высокие технологии, продвинутые проекты, а Китай берет массой. То есть европейцы запускают редко и дорого, а китайцы часто», — рассказывает Моисеев.
Он напоминает, что на первом месте в мире по космосу, безусловно, США — и по финансированию, и по результатам, и по достижениям. Далее места еще пять лет назад делили Россия, Европа и Китай, которые шли достаточно ровно. Но отечественная космическая отрасль сейчас в упадке, поэтому уступила свое место другим странам, считает эксперт.
В мае Китай сообщил, что завершил испытания нового экспериментального пилотируемого космического корабля.
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Наука и техника , Иван Моисеев , Институт космической политики , ЕС , Деловая газета "Взгляд" , Китай
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