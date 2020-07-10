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Ученые оценили роль адъюванта «Полиоксидония» в вакцине 

Сергей Василенок 41 минуту назад
Ученые оценили роль адъюванта «Полиоксидония» в вакцине
Фото: Reuters
Настигнет ли нас вторая, «осенняя», волна коронавируса — пока доподлинно неизвестно. Однако готовиться к ней необходимо — в этом врачи всего мира абсолютно единодушны. И правильная подготовка должна обязательно включать в себя плановую, ежегодную вакцинацию от сезонного гриппа — эта мера способна существенно снизить риск как заражения гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, так и их тяжелого течения. Поэтому выбор вакцины от гриппа сейчас становится очень актуальным: адъювантная или безадъювантная, импортная или российская?
Вопрос о том, какие вакцины эффективнее — адъювантные или безадъювантные — до сих пор вызывает споры.
Доктор медицинских наук, специалист по вакцинопрофилактике профессор Михаил Костинов пришел к выводу, что у вакцины против гриппа «Гриппол плюс», содержащей адъювант азоксимера бромид («Полиоксидоний»), есть явные преимущества перед безадъювантными вакцинами. Доказательства он представил в научной статье для международного журнала Frontiers in Immunology-Vaccines and Molecular Therapeutics.
Адъювант — это соединение или комплекс веществ, которые используют для усиления иммунного ответа при введении одновременно с антигеном. Включение адъювантов в вакцины является одним из основных направлений, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения, по совершенствованию препаратов.
Антиген-сберегающая стратегия, в рамках которой используют адъюванты, позволяет оперативно иммунизировать население. По мнению специалистов, это особенно важно на фоне пандемии нового коронавируса и будущих пандемий, с которыми неизбежно столкнется человечество.
Исследование, о котором рассказывается в статье, убедительно продемонстрировало, что вакцина с адъювантном азоксимера бромид лучше других активирует молекулы, необходимые для запуска иммунных процессов в организм.
В своей работе Михаил Костинов и его коллеги анализировали влияние противогриппозных вакцин с адьювантом и без него на цитокиновый профиль мононуклеарных лейкоцитов женщин от 18 до 40 лет, которые в течение всей жизни не делали прививок. Всего в исследовании участвовало три препарата: российская адъювантная вакцина (Гриппол плюс) и две зарубежные вакцины (Инфлювак, Ваксигрип).
Все вакцины, используемые в ходе исследования, активировали клеточный иммунный ответ. Первое место по активности заняла иммуноадъювантная вакцина, сплит-вакцина — второе место, субъединичная вакцина показала минимальную эффективность. Достигается это за счет компонента вакцины — адъюванта азоксимера бромид (Полиоксидоний).
Как сообщал «Рамблер», «Полиоксидоний», который применяется и как самостоятельный препарат для профилактики острых респираторных инфекций, в апреле был включен во временные рекомендации Минздрава для лечения ОРВИ при пандемии COVID-19.
Президент «Петровакс» (компания выпускает вакцины против гриппа с адъювантом азоксимера бромид) Михаил Цыферов рассказал «Коммерсанту», что компания запустила международное многоцентровое клиническое исследование препарата среди пациентов с новым коронавирусом, в ходе которого специалисты оценят эффективность и безопасность «Полиоксидония» для инфицированных пациентов в возрасте от 18 до 85 лет.
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Наука и техника , Минздрав РФ , ВОЗ
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