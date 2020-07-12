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Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе 

Lenta.ru и ещё 5 17 минут назад
Вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе
Фото: Fox News
Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Женщина утверждает, что может оказаться в числе «исчезнувших» информаторов. Янь пояснила, что, по ее мнению, власти Китая знали о новом коронавирусе задолго до того, как заявили об этом. Она также пояснила, что ее руководители, известные как некоторые из ведущих экспертов в этой области, игнорировали проводимые ею в начале пандемии исследования, которые, по ее мнению, могли бы спасти жизни.
Вирусолог заявила, что один из ее друзей, ученый из Центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае, знал о передаче от человека человеку задолго до того, как Китай или ВОЗ признали, что такое распространение возможно. По словам женщины, она рассказала о некоторых своих открытиях научному руководителю, однако «он только кивнул».
Врачи и исследователи, которые ранее открыто обсуждали вирус, внезапно замолчали, пояснила она. «Врачи зловеще сказали: "Мы не можем говорить об этом, но нам нужно носить маски"», — сказала она.
Кроме того, Университет Гонконга, в котором работала вирусолог, убрал страницу бывшей сотрудницы с сайта. В китайском посольстве утверждают, что «никогда не слышали об этом человеке», и отвергли все обнародованные ею данные.
В мае агентство Associated Press со ссылкой на документы министерства внутренней безопасности США сообщило, что Пекин намеренно скрыл серьезность пандемии для того, чтобы успеть запастись необходимыми медикаментами для лечения больных. Китай якобы попытался скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных.
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Комментарии 1
Наука и техника , ВОЗ , Associated Press , Fox News , Гонконг , Китай , США
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