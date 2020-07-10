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«Ведешь себя, как крыса»: ученые развенчали миф о «венце творения» 

Мир24 40 минут назад
Развенчан миф о «венце творения»
Фото: mir24.tv/ / Зифа Магжанова
Ученые в Чикагском университете наблюдали за поведением крыс, воссоздавая ситуации, при которых зверькам приходилось спасать своих сородичей. Исследование показало, что и люди, и грызуны менее склонны помогать человеку в беде, если рядом находятся безынициативные свидетели.
«Эффект стороннего наблюдателя», когда человек с меньшей вероятностью поможет, если другие этого не сделают, ранее считался исключительно человеческим феноменом. Теперь это утверждение не так однозначно.
Пегги Мейсон, нейробиолог из Чикагского университета и старший автор исследования, опубликованного в Science Advances, рассказала AFP, что полученные результаты помогли объяснить некоторые человеческие модели поведения, например, почему полицейские не вмешиваются, когда один из них участвует в драке.
Эксперимент состоял в том, чтобы закрыть крысу в клетке и посмотреть, поможет ли ей сбежать другой грызун. Когда пойманная крыса оказывалась в клетке с другой особью, свободная крыса выручала ее.
Затем к сценарию добавлялись один или два свидетеля, которые оказывались бесполезными в акте спасения, так как им давали дозу успокоительного препарата. В присутствии этих бесполезных свидетелей крыса-спасатель, которая помогала сородичу в ситуации один на один, стояла без дела и ничего не предпринимала.
Полвека исследований «эффекта стороннего наблюдателя» привели к выводу, что люди менее склонны вмешиваться в чрезвычайную ситуацию в присутствии других людей, чем в одиночку. Согласно общепринятому мнению, невмешательство является стандартной реакцией случайных прохожих во время чрезвычайных ситуаций общественного характера. Оказалось, это не всегда так.
Когда в ходе эксперимента появлялись не накачанные транквилизаторами грызуны, крыса-спасатель активизировалась и предпринимала больше попыток помочь запертому сородичу.
«Я думаю, что это очень подходящее исследование для нынешних времен. В деле Джорджа Флойда было трое полицейских, включая одного, который пошел в полицию, чтобы изменить рассказ о жестокости полиции в отношении чернокожих людей, и тем не менее он стоял рядом и не вмешивался в момент инцидента», — сказала Мейсон.
Нейробиолог сравнила этих офицеров с одурманенными наркотиками крысами, — только они не принимали таблеток, а годами тренировались защищать людей от насилия.
Термин «эффект стороннего наблюдателя» был впервые введен психологами после убийства в 1964 году Кэтрин «Китти» Дженовезе в Нью-Йорке, смерть которой была засвидетельствована более чем 35 ее соседями, ни один из которых не вмешался в инцидент, чтобы ее спасти.
Ранее ученые заявили, что люди в алкогольном опьянении чаще приходят на помощь ближнем. А кинологи рассказали, почему собаки стремятся спасать попавших в беду людей.
Тогда как голливудский актер Джордж Клуни написал эссе о пандемии жестокости в современном мире, против которой никто не ищет вакцину.
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Наука и техника , Ситуация в мире , Миф , Джордж Клуни , France-Presse
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