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В работе TikTok произошел сбой 

ТАСС и ещё 1 17 минут назад
В работе TikTok произошел сбой
Фото: Reuters
Проблемы в работе социальной сети TikTok наблюдаются в нескольких странах. Об этом сообщается в четверг на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
По его данным, сбои начались с 14:09 по времени Восточного побережья США (21:09 мск). О проблемах поступают отчеты из многих штатов США, из стран Европы. В других регионах мира также информируют о сбое, однако сообщений из них приходит меньше.
У 93% сообщивших о неполадках пользователей наблюдаются проблемы с просмотром видео. 3% не могут опубликовать файлы в соцсети, еще 2% не могут зайти в свою учетную запись.
Запущенная в середине 2018 года китайская социальная сеть TikTok, которая позволяет загружать короткие видео, в настоящее время стала одной из наиболее популярных, уступая лишь Facebook и Instagram.
В понедельник в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американские власти не исключают возможности заблокировать на территории страны работу TikTok и других социальных сетей, созданных в КНР. Помпео также напомнил, что американские власти ранее объявили китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой для национальной безопасности страны.
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Комментарии
Наука и техника , Интернет , США , Майкл Помпео , Fox News
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