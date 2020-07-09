Учёные Сколтеха уточнили формулу воды 

Вода содержит большое количество короткоживущих ионов. К такому выводу пришли российские и немецкие учёные.

Как пишет Scientific Reports, исследователи из Сколтеха и Штутгартского университета изучили ионно-молекулярный состав трёх изотопологов воды — обычной (H2O), тяжелой (D2O) и полутяжелой (HDO) — и выяснили, что на очень коротких, субпикосекундных временных интервалах чистая жидкая вода содержит большие концентрации короткоживущих ионов H3O+ и OH-.

Ранее предполагалось, что атом водорода в составе воды может под воздействием квантовых эффектов временно изменять структуру своего ядра, из-за чего возникают кратковременных избыточных протонные состояния. Теперь это было повреждено на практике с помощью спектрального анализа.

Наше исследование дает новое представление о сложной структуре воды в ультракоротком масштабе времени, — отмечает ведущий автор статьи, старший научный сотрудник CEST Василий Артемов.

Учёные считают, что учет ионных частиц в ультракоротком временном масштабе улучшит и значительно упростит модели физико-химических и электрохимических систем, в которых жидкая вода играет важную роль. Кроме того, это поможет понять аномальные свойства воды.

Как писал NEWS.ru, новую периодическую таблицу элементов, где за основу приняты протоны в ядре, создали учёные из Киотского университета.

Отмечается, что в отличие от знаменитой таблицы Менделеева она основана не на схожести химических свойств элементов, определяемых количеством электронов на орбите ядра атома, а на поведении протонов в ядре.