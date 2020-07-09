Японская фирма Dentsu Inc. разработала приложение Tuna Scope. Благодаря нему смартфоны научили через камеру определять качество рыбы.

Приложение использует алгоритмы машинного обучения, которые тренировали на тысячах изображений хвостов тунца. По одной фотографии приложение может оценить рыбу по пятибалльной шкале. Программа анализирует такие характеристики, как блеск тунца и содержание жира. Опытный специалист по этим параметрам может определить, какую жизнь вела рыба, а значит и то, насколько вкусной она будет.

В Dentsu утверждают, что приложение может давать тунцу такие же оценки, что и профессионалы.

Пока Tuna Scope используется в сети ресторанов Kura Sushi, которая предлагает недорогие суши. Эта сеть также использует роботизированные посудомоечные машины.