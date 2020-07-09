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Раскрыта загадка гигантского взрыва в космосе 

Lenta.ru 57 минут назад
Раскрыта загадка гигантского взрыва в космосе
Фото: William Gonzalez and Andy Torres / Arecibo Observatory / University of Central Florida
Астрономы Университета Восточной Англии обнаружили необычную пару нейтронных звезд, чье существование раскрывает причину загадочной вспышки GW170817, зафиксированной в 2017 году. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.
Исследователи нашли пульсар PSR J1913+1102, который является частью двойной системы и вращается вокруг другой нейтронной звезды. По оценкам ученых, примерно через полмиллиарда лет оба объекта должны столкнуться, выделив энергию в виде гравитационных волн и электромагнитного излучения. Необычной особенностью пары является то, что обе нейтронные звезды сильно различаются по массе.
Согласно прогнозам ученых, такая асимметрия бинарной системы приведет к тому, что слияние этих объектов породит гигантский взрыв, который будет напоминать вспышку GW170817, также порожденную столкновением нейтронных звезд. Выделение огромного количества вещества, а также гравитационной и световой энергии, наблюдаемое в 2017 году, оказалось неожиданностью, поскольку не соответствовало моделям столкновения. Однако ранее рассматривались лишь те сценарии, при которых обе нейтронные звезды были одинаковы по массе.
Поскольку одна нейтронная звезда значительно массивнее другой, ее гравитационное воздействие приведет к разрушению второй нейтронной звезды еще до того, как они сольются. В результате должно выделиться больше горячего вещества, чем в случае бинарных систем с равной массой, что, в свою очередь, приводит к более мощному излучению.
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Наука и техника , Наука
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