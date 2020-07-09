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Современный человек сохранил способность шевелить ушами 

News.ru 1 час назад
Современный человек сохранил способность шевелить ушами
Фото: Chris Benson/unsplash.com
Собаки и кошки шевелят ушами в сторону, откуда доносится шум, чтобы лучше его расслышать. Человек, как выяснилось, тоже способен на такой «финт ушами». У современных людей остались для этого мышцы, которые принято считать рудиментарными.
Немецкие учёные из Университета Саара сообщили, что провели исследование с помощью оборудования для видеосъёмки высокого напряжения. В ходе эксперимента стало ясно, что люди используют мышцы, позволяющие шевелить ушами. Также в исследовании использовали сенсоры электрокардиограммы. С их помощью выяснилось, что эти мышцы функционируют так, чтобы уши поворачивались по направлению к звуку. Однако речь идёт о микродвижениях, поэтому у открытой биологической системы нет практического смысла.
Возглавляющий исследование профессор Даниель Штраус заметил, что у людей сохранился сложный рудиментарный механизм, которому сейчас не менее 25 млн лет.
У открытия есть некоторый смысл. Мы можем считывать движения этих рудиментарных мышц и использовать полученные данные для улучшения работы слуховых аппаратов. Так можно будет усиливать именно те звуки, к которым пытается прислушаться владелец аппарата, — цитирует Штрауса Planet Today.
Как ранее писал NEWS.ru, висцеральный жир, находящийся в брюшной полости, способствует слабому хроническому воспалению, которое, в свою очередь, ускоряет развитие возрастных заболеваний и вызывает ослабление иммунитета.
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