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Найдены таинственные космические объекты круглой формы 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Найдены таинственные космические объекты
Фото: depositphotos.com
Международная группа астрономов обнаружила таинственные круглые объекты, видимые в радиодиапазоне и напоминающие кольца или пузыри. Их назвали ORC (Odd Radio Circles), и они не соответствуют известным явлениям или артефактам, возникающим из-за дефектов оборудования. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории arXiv.
Сферические и круглые объекты обычно являются остатками сверхновых, планетарными туманностями, околозвездными оболочками, протопланетными дисками или звездообразующей галактикой. Также это могут быть искажения, возникающие вокруг ярких объектов. Однако ученые выяснили, что обнаруженные объекты не соответствуют ни одному из этих известных типов и представляют собой новый класс небесных тел.
Изначально несколько ORC были обнаружены одним радиотелескопом ASKAP в Австралии, что не позволяло полностью исключить вероятность влияния земного радиоисточника. Однако позднее ORC выявили в архивных данных радиотелескопа Giant MetreWave в Индии. Первые два объекта были также обнаружены радиотелескопом АТКА в Австралии. Все четыре ORC находятся над плоскостью галактики и имеют размер, соответствующий 3 процентам размера Луны. Однако расстояние до них неизвестно.
ORC полностью невидимы в рентгеновских, оптических или инфракрасных длинах волн. Возможно, они как-то связаны с галактиками, однако только два объекта находятся в том же направлении, что и оптически видимые галактики. Три ORC напоминают кольцо, а один — диск. Радиоспектр объектов не соответствует планетарным туманностям. Кроме того, три объекта располагаются на очень небольшом участке неба, что исключает остатки сверхновых, которые встречаются достаточно редко. В Млечном Пути известно только 350 остатков сверхновых.
По мнению ученых, ORC может представлять собой гигантскую ударную волну от какого-то катастрофического события. Источниками могут быть такие переходные процессы, как быстрые радиовсплески, гамма-всплески и слияния нейтронных звезд. Из-за большого углового размера объекты должны были возникнуть далеко в прошлом.
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Наука и техника , Наука
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