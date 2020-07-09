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NEC прелдставила ноутбук с «экстремальным» Ryzen 7 

Игромания.ру и ещё 1 1 час назад
NEC прелдставила ноутбук с «экстремальным» Ryzen 7
Фото: NEC
Производитель NEC анонсировал новый ноутбук Lavie N15 с процессором AMD Ryzen 7 Extreme Edition. Эта версия доступна также с процессором Intel Core i7-10510U и в трёх цветовых вариантах, тогда как с «Райзеном» доступен только один цвет.
Пока что неясно, что именно в процессоре «экстремального». По спецификациям он ничем не отличается от Ryzen 7 4800U: 8 ядер и 16 потоков, частоты 1,8-4,2 ГГц. Возможно, есть какие-то отличия на уровне графической подсистемы или чего-то ещё.
Это не первый раз, когда компания выпускает полузаказные решения для отдельных партнёров. Однако на данный момент не сообщается, будут ли эти чипы использовать где-то ещё.
Другие спецификации ноутбука не сообщаются.
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