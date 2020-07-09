Шесть лет ожидания: Spotify запустится в РФ

Музыкальный стриминговый сервис Spotify появится в России уже 15 июля — об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на источники. Известно, что компания несколько раз пыталась выйти на российский рынок, но запуск постоянно откладывался. Некоторые пользователи считают, что такая ситуация повторится и сейчас.

Музыкальный сервис Spotify запустится в России 15 июля, спустя полтора года после выхода на индийский рынок, сообщает портал Variety со ссылкой на источники. Если это случится, то Россия станет 80 страной, которая покорится шведской компании.

Spotify был основан в 2006 году в Стокгольме Даниэлем Эком и Мартином Лорентсоном. По данным портала Business of Apps, по состоянию на первый квартал 2020 года аудитория Spotify насчитывает 286 миллион ежемесячных активных юзеров, 130 млн из которых пользуются премиум-подпиской. На долю Spotify приходится около 36% мирового стримингового рынка. Сервис предоставляет доступ к более чем 50 млн музыкальных треков.

Две недели назад акции компании достигли своего исторического максимума — $267,48. Рыночная капитализация Spotify в мае текущего года оценивалась в $26,9 млрд

Во время встречи с инвесторами по итогам первого квартала 2020 года Даниэлю Эку задали вопрос о том, когда Spotify может прийти в Россию и Южную Корею, которая пока тоже не охвачена компанией.

«Мы говорили о России и Южной Корее как о рынках, на которых мы хотим присутствовать, и все остается в силе… Хотя нам нечего добавить на этом этапе, вы должны знать, что это те два рынка, на которых сфокусировано наше внимание, и все [финансовые] показатели, которые мы представили, включают в себя запуски на новых рынках, будь то Южная Корея, Россия или другая страна», — заявил сооснователь Spotify.

По данным Variety, партнером Spotify в России выступит мобильный оператор МТС . «Газета.Ru» обратилась в пресс-службу компании, но там отказались комментировать запуск сервиса в стране.

Сам Spotify также не комментирует планы по выходу на российский рынок.

Ранее сообщалось, что в декабре 2019 года Spotify снял офис в коворкинге WeWork. На текущий момент генеральным директором компании ООО «Спотифай» является Илья Алексеев , ранее занимавший должность директора по продажам Facebook в России.

У Spotify длинная история взаимоотношений с Россией — представительство компании появилось в стране в 2014 году, но с тех пор запуск сервиса постоянно откладывался. Это привело к тому, что запуск Spotify в РФ превратился в своеобразный мем, означающий что-то несбыточное.

Кроме того, в Twitter можно найти аккаунт, публикующий грустные новости, связанные с запуском Spotify в России.

Весной текущего года Forbes сообщил, что подписка на Spotify в России составит 169 руб. в месяц, но эта информация остается неподтвержденной.