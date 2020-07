История Земли может быть переписана

Фото: NASA/Global Look Press

Новое исследование международной группы учёных ставит под сомнение общепринятую теорию формирования континентов путём движения тектонических плит.

Как сообщает журнал Geology со ссылкой на международную группу учёных, оказалось, что состав горных пород не соответствует теории субдукции, которая предполагает, что земные плиты движутся одна над другой, формируя горы и океаны.

Исследователи применили метод стабильных изотопов, чтобы точнее определить процессы, повлиявшие на рождение континентальных и мантийных плит. Так были измерены изотопы цинка и железа в породах гор Южной Африки и Центральной Сибири.

Оказалось, что химический состав образцов пород не соответствует ожидаемому. По словам исследователей, если бы формирование шло в результате субдукции, то соотношение изотопов железа и цинка было бы очень низким или очень высоким, но оно оказалось таким же, как в несубдукционных породах.

Наше исследование предлагает новую, но пока неизвестную теорию формирования континентов Земли, — заявил один из авторов исследования, доктор Люк-Серж Дусе.

