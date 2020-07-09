Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Xiaomi открыла в Москве кинотеатр под открытым небом 

Ferra.ru 1 час назад
Xiaomi открыла в Москве кинотеатр под открытым небом
Фото: Ferra.ru
Он проработает до 30 июля.
Данный проект Xiaomi организовала с партнёрами: каршерингом «Делимобиль» и розничной сетью «Связной». Кинотеатр Let Mi See является бесплатным. Он расположен на парковке ТЦ «Авиапарк» по адресу: Москва, Ходынский бульвар, 4. То есть зрители могут приехать туда на автомобиле «Делимобиль» и смотреть кино, не выходят из машины.
В программе кинотеатра фильмы «Махинаторы», «Побег из Претории», «Джентльмены», «Зелёная книга» и другие. Чтобы попасть в Let Mi See, нужно забронировать билет на сайте letmisee.ru и в день сеанса приехать туда на «Делимобиле».
Помимо этого, каждый сеанс будут разыгрываться фирменные устройства Xiaomi и гарантированный подарок — промокод со скидкой 10% на покупку смартфонов компании в «Связном».
Видео дня. В Сети высмеяли движение «Свободу соскам»
Ferra.ru: последние новости
США запустят в космос секретный спутник США запустят в космос секретный спутник Определены туристы для полёта на МКС в 2021 году Определены туристы для полёта на МКС в 2021 году "Многострадальный" Spotify может запуститься в России уже на следующей неделе "Многострадальный" Spotify может запуститься в России уже на следующей неделе
Наука и техника , "Связной" , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военные нашли воду для Крыма
Военные нашли воду для Крыма
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Чехова взорвала сеть фото в купальнике
Чехова взорвала сеть фото в купальнике
«Ракеты их догонят»: С-400 испытали на самолетах США
«Ракеты их догонят»: С-400 испытали на самолетах США
Видео
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
01:09
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
В мире
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
00:52
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
Наука и техника
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
01:18
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
Армия
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
02:39
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
Общество
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
01:39
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
00:31
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
01:02
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
00:39
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение